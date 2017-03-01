Упрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем Востоке

Такое мнение высказали представители как туристической сферы, так и профильных органов власти.

По мнению руководителя Ростуризма Олега Сафонова, «такое решение, как внедрение электронных виз, может стать серьезным стимулом для туристического развития Дальнего Востока». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Дальневосточные регионы России имеют большие перспективы по увеличению въездного турпотока из стран БРИКС, Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом практика показывает, что в глазах туристов из указанных регионов упрощение визового режима иностранным государством заметно повышает его привлекательность как места отдыха и путешествий. К примеру, введение безвизового режима с Республикой Корея в 2014 году способствовало увеличению числа поездок корейских туристов в нашу страну более чем в два раза за два последующих года, реализация соглашения с КНР о взаимных групповых безвизовых поездках обеспечила рост въездного турпотока из этой страны более чем в 3,5 раза за 5 последние лет», – сообщил глава Ростуризма.

«Российский союз туриндустрии последовательный сторонник и упрощения туристических формальностей, и одновременно – повышения эффективности миграционного контроля. Возможно ли это? Вполне. Например, опыт въезда и выезда по соглашению о групповых безвизовых поездках с Китаем показывает, что в плане миграционного контроля турпотоков оно действует эффективнее визового режима. Равно как и безвизовый въезд на территорию России пассажиров круизных судов и морских паромов, – уточнил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. – В этом контексте принятие закона о регулировании въезда иностранных граждан через пункты пропуска свободного порта Владивосток имеет значение не только для Дальнего Востока. Прежде всего, потому что вводится новый механизм – электронная виза, на чем давно настаивал турбизнес. И если он хорошо покажет себя на Дальнем Востоке, значит, как минимум, технически может быть успешно применен и в других регионах страны».

Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на дополнительное нормативно-правовое регулирование рынка туристического обслуживания. «С упрощением визового режима должны быть также предприняты меры для недопущения ограничения конкуренции на туристском рынке со стороны иностранных компаний из генерирующих турпотоки стран и для обеспечения фискальной прозрачности турбизнеса», – уточнил глава Ростуризма.

Как считает Сергей Шпилько, «не всегда и не все туроператоры заинтересованы в столь широких форматах визовых послаблений, в том числе стимулирующих самостоятельные поездки». «Туристов на приеме начинают перехватывать иностранные компании из стран, генерирующих турпотоки. А это, в свою очередь, не способствует фискальной прозрачности турбизнеса, зато часто приводит к демпингу и понижению качества обслуживания. Это важные аспекты либерализации туристического рынка, которые должны стать предметом тщательного госрегулирования бизнеса, – рассказал он. – Но главный вопрос — инвестиции, в том числе в развитие туристической инфраструктуры, для которых упрощение визовых формальностей открывает новые горизонты. И здесь надо оперативно предоставить инвесторам индустрии гостеприимства льготы, существующие во многих странах, сделавших ставку на туризм. Иначе есть вероятность того, что спрос в высокий сезон слишком превысит предложение, ослабив конкуренцию и сыграв на ухудшение соотношения цены и качества обслуживания».

Представитель отрасли отметил, что «Минвостокразвития России и другие регуляторы дальневосточных отношений работают в направлении большей инвестиционной привлекательности Дальнего Востока». «Появление электронной визы должно стать очередным этапом этой работы. Важным, но далеко не единственным», – считает Сергей Шпилько.

Напомним, сегодня сенаторы одобрили введение особого упрощенного порядка въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов. Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки — 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т.е. будет бесплатной.