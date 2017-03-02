В Хабаровске повысят класс автобусов на трех маршрутах. Это произойдет после прохождения необходимых по закону процедур. В Хабаровске на маршрутах №№ 71, 83, 85, по которым сейчас ходят автобусы малой вместимости, повысят класс транспортных средств. По результатам мониторинга движения транспорта, который ведет управление транспорта городской администрации, выяснилось, что маленькие автобусы не справляются с нагрузкой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Эти данные подтвердила и ГИБДД. В связи с этим было принято решение пустить по этим линиям автобусы большей вместимости. В настоящее время документы проходят оценку регулирующего воздействия, после этого предприниматели смогут выставить на линии большие машины. На других маршрутах, по данным управления транспорта, напряженности, связанной с недостатком транспортных средств, не наблюдается. Это в том числе касается и таких направлений, как поселок Березовка, Тополево, микрорайоны Авиагородок, Амуркабель.

В среднем в часы пик загруженность автобусов составляет 3-4 балла из пяти возможных. В межпиковое время – 1-2 балла, что означает, что в салоне занято несколько мест. Вместе с тем администрация города продолжает принимать обращения граждан, недовольных работой общественного транспорта. Так, в мэрию было направлено коллективное обращение жителей поселка имени Горького, которые просили изменить расписание автобуса № 88. Сегодня расписание скорректировано. Свои обращения хабаровчане могут направлять на адрес электронной почты ut@khabarovskadm.ru.