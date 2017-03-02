В Хабаровске построят дом по «Зеленым стандартам». Краевая столица станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится такой объект. Дом, который в настоящее время строится в Центральном районе Хабаровске – на пересечении улицы Тургенева и Уссурийского бульвара – на этой неделе получил сертификаты соответствия по двум российским стандартам зеленого строительства: ГОСТ Р 54964–2012 и Green Zoom. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Зеленый стандарт» — это добровольная сертификация, которую может пройти объект жилой или коммерческой недвижимости. Основная цель — повысить качество здания по шести направлениям: местоположение и его экологичность, энергоэффективность объекта и снижение вредных выбросов, водоэффективность, экологичность строительных и отделочных материалов, а также внутренней среды в целом. Процесс сертификации делится на два этапа: проектный и строительный. На первом этапе формируется техническое задание, которое затрагивает вопросы энергоэффективности и экологичности. Инспектор сопровождает проект, фиксирует замечания, анализирует влияние инженерных систем друг на друга и дает общую оценку уровню энергоемкости здания.