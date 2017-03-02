Федеральные и региональные аспекты избирательной кампании — 2018 обсудили в Хабаровске

В Правительстве состоялось заседание экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития региона при Губернаторе края. Участие в работе приняли члены Совета, эксперты, а также президент Российской Ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Он прибыл в регион в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Санкт-Петербургом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил в ходе встречи заместитель Председателя Правительства края Виктор Марценко, в январе Президентом страны Владимиром Путиным подписан Указ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации». Одним из ключевых показателей деятельности органов исполнительной власти в документе значится повышение уровня удовлетворенности населения. Именно этот показатель является индикатором легитимности власти.

«К основным тенденциям новейшей истории можно отнести акцент на развитие гражданской активности. Плотно вошли в обиход такие понятия, как человеческий капитал, социальное самочувствие, гражданский активизм. Сама жизнь диктует вывод, что без вовлеченности населения в общественно-политические процессы развитие территории невозможно! Ключевым становится «голос человека». Надеюсь, что основные проблемы избирательного цикла 2018 года мы с вами сегодня выявим и определим условия перехода социальной активности населения в электоральную», — подчеркнул Виктор Марценко.

По мнению членов Совета одним из механизмов повышения интереса к выборам стали праймериз. Практика предварительных выборов применяется в нашей стране не так давно, но интерес к ним растет.

Одной из главных задач участники совещания видят в выявлении факторов, способных дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в электоральном цикле. Важно также определить технологии повышения электоральной активности населения.