В Хабаровском крае внедрили целевой подход в работе по улучшению инвестиционного климата

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт своим распоряжением утвердил «дорожные карты» по реализации целевых моделей в сфере улучшения инвестиционного климата в регионе.

Целевые модели были подготовлены Агентством стратегических инициатив. В них установлены четкие показатели результативности, предусмотрен общественный контроль за достижением индикаторов, выделены ключевые факторы улучшения делового климата. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Механизмом реализации целевых моделей являются «дорожные карты», которые с января этого года разрабатывались Правительством края совместно с бизнесом, экспертным сообществом и органами местного самоуправления.

«Дорожные карты» подготовлены по 12 направлениям: получение разрешения на строительство; технологическое присоединение к электрическим сетям; подключение к сетям газораспределения; подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; регистрация права собственности; постановка на кадастровый учет; поддержка малого и среднего предпринимательства; осуществление контрольно-надзорной деятельности; региональное законодательство о защите и поддержке инвестора; эффективность специализированной организации по работе с инвесторами; качество инвестиционного портала; эффективность каналов прямой и обратной связи.

«Дорожные карты» включают 209 целевых показателей. В их числе, например, доведение норматива уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты до 50% (сейчас 10% – в городских округах, 27% – в городских и сельских поселениях). Как отметили в министерстве экономического развития края, для выполнения этой задачи потребуется нестандартный подход и ориентация на успешные практики других регионов.

В числе других приоритетных для края показателей:

— увеличение до 10% доли кредитов, выдаваемых малому бизнесу по сделкам Гарантийного фонда Хабаровского края совместно с федеральной Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства;

— рост доли индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему, до 10%;

— доведение до 70% доли заявок на техприсоединение к электрическим сетям, подаваемых через личный кабинет сетевой организации;

— обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи;

— интеграция информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с порталом государственных и муниципальных услуг;

— создание «контактного центра» предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросам строительства в электронном виде;

— внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

Первые итоги работы по исполнению «дорожных карт» будут подведены 1 июня этого года. При этом оценку работе властей дадут представители бизнес-сообщества.