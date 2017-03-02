Роспотребнадзор подтвердил высокое качество продуктов краевых производителей

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в рамках Народного проекта «Наш выбор 27» организовало проверки качества местных продуктов питания.

Итоги этой работы были подведены сегодня в присутствии первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева и руководителей комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для проведения лабораторных анализов были отобраны наиболее востребованные наименования продуктов питания, которые относятся к категории социально значимых. Это вареная колбаса, творог, питьевое пастеризованное молоко. В результате продукция местных предприятий ООО «Мостовик плюс», АО «Хорское», ООО «Промкомплекс «Амур», ООО «Мясное дело» и ООО «ДВ – Ареал», которые уже используют логотип проекта на упаковке своей продукции, получила высокие оценки специалистов.

Как отметила заведующая санитарно-гигиенической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Хабаровского края Виктория Князева, исследования проводились по физико-химическим и микробиологическим показателям. Эксперты определили количество полезных микро- и макроэлементов, а также отсутствие вредных для человека веществ и патогенных микроорганизмов в составе. Такие анализы специалисты проводят регулярно в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Помимо качества местной продукции, исследования также подтвердили низкое содержание либо отсутствие консервантов. Это характерная черта для продуктов, которые не завозятся издалека, а производятся в субъекте для внутреннего потребления.

«У нас в лаборатории установлено самое современное оборудование, которое позволяет проводить тщательный анализ. Исследуются не только готовые продукты питания, но и сельскохозяйственные товары, которые завозятся или производятся в регионе. Кроме того, мы проверяем качество и продукции легкой промышленности, почвы, воздуха. Многое из вышеперечисленного подвергается обязательной проверке по регламентам Таможенного Союза. Всего их 15 и соблюдение описанных требований является обязательным», — рассказала Виктория Князева.

Местные продукты, по словам Аркадия Мкртычева, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед завозными.

«Не нужно забывать, что долгая и сложная логистика в итоге влияет на конечную стоимость товара, а из-за длинной цепочки поставщиков качество отследить гораздо сложнее. Случается, что в пути теряется ряд полезных свойств продукта, в первую очередь — мы говорим об овощах и молочной продукции. Известно также, что в России есть ряд нерадивых предприятий. Потребитель должен учитывать эти составляющие при выборе, как и тот факт, что для здоровья всегда полезнее употреблять свежие продукты. Сегодня мы еще раз убедились, что наша продукция отвечает всем предъявленным требованиям», — сказал Аркадий Мкртычев.