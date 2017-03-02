Хабаровский край вошел в Туристскую Ассоциацию регионов России

Губернатор края Вячеслав Шпорт вошел в учредительный совет Туристской Ассоциации регионов России. Новая организация будет заниматься системной реализацией государственной политики в области развития внутреннего и въездного туризма, а также санаторно-курортного комплекса страны. Идею ее создания поддержали уже 40 регионов. В учредительный Совет вошли девять глав субъектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Стоит отметить, что все действующие туристические объединения в стране сегодня являются союзами коммерческих организаций и осуществляют работу в интересах бизнеса, новая Ассоциация формируется как некоммерческое партнерство регионов и нацелена действовать исключительно в интересах Правительств субъектов – членов Ассоциации и страны в целом. К России иностранные туристы сегодня проявляют особый интерес: наша страна в прошлом году вошла в десятку самых посещаемых государств. Положительная динамика есть и в Хабаровском крае. Въезд российских и иностранных туристов в регион увеличился на 13,2 % и составил 554,7 тысяч человек», — отметил Виталий Селюков.

Напомним, сегодня в регионе активно развиваются культурно-познавательный, деловой, событийный, этнографический, экологический и экстремальный туризм. Новыми для отрасли стали военно-патриотическое, образовательное, промышленное, гастрономическое и сельское направления.

В Хабаровском крае также началась аккредитация туристических маршрутов. Их оценивают по нескольким критериям, в числе которых наличие профессионального гида, новизна и актуальность, безопасность, транспортная доступность и пр. На сегодняшний день добровольную процедуру уже прошли около 30 компаний, которые предложили более 70 турпродуктов. Маршруты, прошедшие процедуру и получившие положительное заключение экспертов, войдут в специальный сборник Хабаровского края, как рекомендованные для туристов.

Сегодня в регионе осуществляют деятельность более 220 туристских организаций, а также 5 общественных организаций, работают более 200 гостиниц, хостелов, турбаз и пр. В отрасли трудятся более пяти тысяч человек.

Напомним, работа по развитию туристской отрасли региона осуществляется в рамках государственной программы. Общий объем ее финансирования на период до 2020 года составит 9,1 млрд. рублей.