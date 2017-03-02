Инжиниринговый центр планируется создать в Хабаровском крае

В Тихоокеанском государственном университете прошло заседание Общественного совета при министерстве строительства региона. Представители краевых властей, строительной сферы и научного сообщества обсудили существующие проблемы в отрасли, а также пути их решения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
По словам директора инженерно-строительного института ТОГУ, профессора Игоря Пугачева, в регионе наблюдается слабая кооперация между научно-образовательными организациями, бизнесом и производственными предприятиями. Существуют и другие вопросы. Повлиять на ситуацию, по мнению специалистов ТОГУ, может создание Информационного центра по научно-техническому и информационному сопровождению строительной отрасли. Как раз сейчас в Москве рассматривается вопрос о создании сети таких региональных центров, замыкающихся на Московский государственный строительный университет.
«Инжиниринговый центр мог бы собрать в одном месте информацию о научно-технических проблемах строительной отрасли в регионе и в тоже время инновационных продуктах и технологиях для их решения. Кроме того, поддержать кооперацию производства и вузовской науки. Тесное взаимодействие с бизнесом позволит частным инвесторам на ранней стадии включаться в реализацию перспективных проектов», — отметил Игорь Пугачев.
В Центре также будет создана информационная база кадров для отрасли. В нее включат потенциальных выпускников и работодателей. Такой подход значительно увеличивает шанс трудоустройства молодых специалистов.
Сейчас готовится пакет документов о создании на базе ТОГУ инжинирингового центра, который должен заработать уже во второй половине этого года.
Эта запись была опубликована 02.03.2017в 19:25. В рубриках: Общество.
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