В Хабаровске почищено более 70% скатных и половина мягких кровель жилых домов. Все работы проводятся в плановом режиме – коммунальщики подготовились к снегопаду, который пришел в город в начале недели. Сейчас, когда погода нормализовалась, специалисты поэтапно завершают очистку кровель от наледи, сосулек и снега, а также отрабатывают заявки жильцов. «В первую очередь внимание уделяется скатным кровлям. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

При выпадении снега они являются источником опасности. Поэтому специалисты управляющих компаний после снегопада делают обход, осматривают кровли, создают специальные бригады и очищают крыши тех домов, где это нужно сделать как можно быстрее», — рассказала заместитель начальника отдела ЭЖФ управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Хабаровска Марина Марченко.

Коммунальщики используют различные методы очистки кровли. Там, где позволяет расстояние – с земли сбивают специальными шестами наледь и снежные кучи с крыш. На скатных крышах пользуются альпинистским снаряжением, а если кровля из шифера – то заказывают автовышку. «У нас в ведении 90 домов, 50 из которых с шиферной крышей. Приходится использовать вышку и специальные пластиковые лопаты, чтобы не повредить кровлю. Удовольствие это не дешевое – час работы вышки стоит 1500 рублей. Чтобы очистить одну кровлю, необходимо минимум 2-3 часа. К тому же, не всегда удается заказать такую технику, ведь в городе многие управляющие компании обслуживают дома с подобными крышами и тоже заказывают эти машины», — рассказал начальник участка УК «ВИК-гарант» Александр Саяпин. Контроль за очисткой крыш проводят специалисты управления ЖКХ администрации города.

В этом году ужесточились санкции против управляющих компаний, не соблюдающих свои обязанности. Сумма штрафа за неубранные сосульки или снег на кровле, который будет являться угрозой здоровью жителей дома, может достигать от 15 до 300 тысяч рублей. «В этом сезоне пока никого не штрафовали. Но самая ответственная пора для коммунальщиков начнется при таянии снега. Тогда контроль в этой сфере будет усилен», — отметила Марина Марченко. К первому дню весны коммунальщики очистили от сосулек скатные кровли 1420 из 2083 домов Хабаровска.