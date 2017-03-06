На повышение качества и безопасности хабаровских дорог в этом году направят почти один миллиард триста миллионов рублей. Дальневосточная столица вошла в федеральную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры хабаровской городской агломерации. Как сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо, главной целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры хабаровской городской агломерации, куда вошли дальневосточная столица и Хабаровский район, является снижение аварийности на дорогах, повышение их качества. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На эти цели из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и городского – в этом году выделяется 1 миллиард 282 миллиона рублей. Программа имеет 8 разделов: капитальный ремонт дорог, их текущий ремонт, освещение городских трасс, пешеходные переходы, улучшение дорожных условий на аварийных участках, профилактика ДТП, совершенствование системы управления дорожным движением, модернизация центра организации дорожного движения.

По каждому из этих направлений запланировано множество работ, к которым специалисты дорожной отрасли приступят в ближайшее время. Так, уже в этом году будет проведена реконструкция улицы Краснореченской до улицы Богачева, капитально отремонтируют улицу Суворова от Проспекта 60-летия Октября до улицы Ворошилова, приведут в нормативное состояние дорогу до села Ракитное, появится дорога от индустриального парка «Авангард» до улицы Новой.

Таким образом, в городе появится 8 километров трасс, которые отвечают всем требованиям безопасности. На текущий ремонт будет потрачено 312 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют 32 сложных участка. Они располагаются в разных районах города. Например, работы развернутся на улицах Даниловского, Ворошилова, на Батуевской ветке, улицах Руднева, Льва Толстого, Дзержинского и других. Причем это будет комплексный ремонт с заменой бордюрного камня. Также на четырехкилометровом участке проспекта 60-летия Октября появится современное освещение, на части улицы Пионерской построят барьерное бетонное ограждение по разделительной полосе, шесть пешеходных переходов обустроят мигающими сигнализаторами, на ряде дорог дальневосточной столицы появятся современные дорожные знаки и информационные табло. «Информационные табло – новинка для нашего города.

Это будет система экранов, на которых водители смогут считывать информацию, где какие работы проводятся – для того, чтобы они смогли подкорректировать свой маршрут», — рассказывает Олег Гроо. Большое внимание в программе уделено системам видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Такие приборы появятся сразу на 5 улицах Хабаровска, 41 светофорный объект дооборудуют видеокамерами, на части перекрестков уже существующее оборудование будет модернизировано. Также модернизация коснется и городского центра безопасности дорожного движения.

Его дооснастят программным комплексом, который позволит лучше выявлять нарушителей правил дорожного движения. «Отличительной особенностью этой программы является то, что она измеряется такими важными показателями, как снижение аварийности на автомагистралях, повышение их качества, приведение дорог к соответствию всем современным нормативам. Ожидается, что после реализации программы аварийность снизится на 15-20 процентов», — говорит Олег Гроо. Следует отметить, что программа рассчитана до 2025 года.