В Хабаровске продолжается бесплатная диспансеризация населения 2017 года. В этом году в медучреждениях планируют обследовать более 105 тысяч человек. Пройти диагностику могут люди, рождённые с 1918 по 1996 годы, возраст которых делится на три. Диспансеризация проводится в два этапа. Сначала пациент проходит обследование на выявление хронических заболеваний — в список первостепенных исследований входят флюорография, анализы, ЭКГ и осмотр врачей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

При выявлении каких-либо патологий пациента направляют на дальнейшее лечение. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, обследование состояния здоровья граждан помогает на ранних стадиях выявить хронические заболевания, которые могут стать основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Как отмечают медики, факторами развития заболеваний являются повышенный уровень артериального давления, а также глюкозы в крови, вредные привычки, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение.

По информации профильного управления мэрии, в прошлом году план по диагностике здоровья горожан выполнен на 104%. Диспансеризация 2016 года выявила, почти у 40% хабаровчан, которые прошли обследования, имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте – болезни эндокринного характера.

«Из числа лиц, прошедших обследование 60,5% составляют женщины и 39,5% — мужчины. Молодёжь от 21 до 36 лет – почти 35%, население до 60 лет – 37%, старше 60 лет – 25%. Из года в год отмечается низкая активность в прохождении диспансеризации среди учащейся молодежи и лиц среднего возраста, когда при обследовании можно выявить факторы риска и предотвратить развитие заболеваний», — отметила начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова. Обследование можно пройти во всех городских поликлиниках. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.