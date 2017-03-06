Регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами определят в этом году

В Хабаровском крае вскоре появится региональная компания-оператор, которая займется организацией процессов сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Региональное министерство ЖКХ готовит документацию для проведения конкурса. Как уточнил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, фирму определят уже в этом году на основании конкурсного отбора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В настоящее время разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Она прошла общественные обсуждения во всех муниципальных образованиях края. В ближайшее время документу предстоит получить заключение экологической экспертизы. Как только появится оператор, можно будет приступить к реализации конкретных мероприятий.

«В рамках схемы нужно будет реконструировать уже действующие объекты по обращению с отходами, — пояснил Дарий Тюрин. – Также предстоит построить целый перечень новых. Среди них 12 мусороперегрузочных станций, 20 полигонов, 26 мусоросжигательных установок, 5 мусоросортировочных комплексов. Предварительный объем финансовых вложений оценивается в 3,8 млрд рублей».

Заниматься переработкой мусора планируют на условиях концессии. Потенциальные инвесторы получат возможность вложить средства в сферу, которая ранее управлялась государственными предприятиями. Взамен они должны будут соблюдать ряд условий – вовремя проводить модернизацию оборудования, улучшать показатели работы, а также обеспечивать высокое качество услуг.

«Сейчас мы совместно с органами местного самоуправления проводим замеры возможных объемов образования твердых коммунальных отходов. После этого будут произведены окончательные расчеты. Они позволят более точно спланировать мероприятия по переработке», — пояснил министр.

Напомним, что проблема обращения с отходами вновь стала актуальной в Российской Федерации в 2015 году. Министерство природных ресурсов России подчитало, что на каждого россиянина приходится по 400 килограммов отходов в год. Среднестатистическая российская семья из четырех человек выбрасывает примерно 100 кило макулатуры, около 150 килограммов разного рода пластмасс, 1000 стеклянных бутылок. При этом власти зачастую не могут грамотно распорядиться отходами. В масштабах страны в переработку поступает всего лишь около 7-8% мусора. Остальное пока вывозится на полигоны.