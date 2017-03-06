В Хабаровске завершился зимний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых». Он проводился в шестой раз подряд. В этом году соревнования собрали свыше 500 участников.

В рамках фестиваля прошли состязания по пяти дисциплинам. Спортсмены и любители, представляющие различные трудовые коллективы, соревновались в езде на лыжах, сноуборде, играли в хоккей с мячом. Самыми сложными этапами стали лыжная гонка и эстафета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Традиционно активное участие в фестивале приняли семьи. Для них организаторы подготовили отдельную программу. Родители и дети бегали на лыжах, метали снежки, прыгали в длину, а также продемонстрировали навыки фигурного катания на льду. В итоге из 26 соревновавшихся семей победила хабаровская чета Пинчуковых. Она завоевала главный приз – LCD телевизор. Второе место заняла семья Баськовых из района имени Лазо, третье – семья Стеценко из Хабаровска.

Напомним, что физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» проводится в Хабаровском крае дважды в год – зимой и летом. За долгие годы он стал одним из крупнейших и значимых физкультурных мероприятий в регионе. В предварительных соревнованиях, которые проходят в трудовых коллективах организаций и предприятий, участвуют десятки тысяч жителей края.