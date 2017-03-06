Четыре ледовые переправы открыты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае открывают новые ледовые переправы. Накануне четыре перехода оборудованы в Тугуро-Чумиканского и Амурского районах. Зимники проложены через реки Тором, Алькан, Сельгон и Харпи.
Как уточнили в краевом ГУ МЧС, всего в настоящее время в районах региона действует 34 переправы: в Верхнебуреинском (1), имени Лазо (9), Николаевском (2), Охотском (4), имени Полины Осипенко (3), Тугуро-Чумиканском (1), Ульчском (6), Комсомольском (1), Хабаровском (3) и Амурском (4). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Спасатели напомнили, что ответственность за организацию зимних переправ возложена на муниципальные власти. Все дороги обследуют на безопасность. Между тем, в отдельных районах из-за потепления зимники уже начали закрывать. Так, 20 февраля прекратил работу переход через реку Уда в районе села Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе.
В МЧС рекомендуют пересекать реки и озера только в специально оборудованных местах. Телефон службы спасения «112».
Эта запись была опубликована 06.03.2017в 19:58. В рубриках: Общество.
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