Четыре ледовые переправы открыты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае открывают новые ледовые переправы. Накануне четыре перехода оборудованы в Тугуро-Чумиканского и Амурского районах. Зимники проложены через реки Тором, Алькан, Сельгон и Харпи.

Как уточнили в краевом ГУ МЧС, всего в настоящее время в районах региона действует 34 переправы: в Верхнебуреинском (1), имени Лазо (9), Николаевском (2), Охотском (4), имени Полины Осипенко (3), Тугуро-Чумиканском (1), Ульчском (6), Комсомольском (1), Хабаровском (3) и Амурском (4). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Спасатели напомнили, что ответственность за организацию зимних переправ возложена на муниципальные власти. Все дороги обследуют на безопасность. Между тем, в отдельных районах из-за потепления зимники уже начали закрывать. Так, 20 февраля прекратил работу переход через реку Уда в районе села Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе.

В МЧС рекомендуют пересекать реки и озера только в специально оборудованных местах. Телефон службы спасения «112».