Около тысячи человек собрал фестиваль «Серебряная корюшка»

В Советской Гавани завершился традиционный ежегодный международный фестиваль-конкурс подлёдного лова «Серебряная корюшка». Участие в нем приняли 29 команд из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Китая и Узбекистана. Всего около 60 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На основное состязание фестиваля — «Наибольший улов», был отведен ровно час. Безоговорочным победителем соревнований стала команда Николая Ларченко и Олега Александрова, представлявшая одно из местных отделений банков. В течение часа рыбаки выловили шесть корюшек. Они также одержали победу в номинациях: «Самое быстрое бурение лунки во льду», «Самая маленькая рыбка», «Самый разнообразный улов».

Впервые в этом году в рамках «Серебряной корюшки» прошел конкурс ухи. Лучших из девяти костровых поваров, наградили за самое быстрое, вкусное и оригинальное рыбное блюдо.

«Фестиваль «Серебряная корюшка» уже стал брендом Хабаровского края. В нем присутствуют главные признаки событийного туризма – он пользуется огромной популярностью у населения, насыщен яркими моментами, пропагандирует здоровый образ жизни. Благодаря таким мероприятиям устанавливаются и укрепляются культурные и дружественные связи между жителями муниципальных районов края и соседних регионов. Развитие событийного туризма в крае с каждым годом способствует привлечению внимания российской и международной аудитории к потенциалу края» – отметил начальник управления по туризму министерства культуры края Виталий Селюков.

Напомним, фестиваль подлёдного лова в Советской Гавани проводится 12 лет и уже приобрёл статус международного. За всё время его посетили команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР, Узбекистана. По итогам II Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo 2013 фестиваль «Серебряная корюшка» занял 2-е место в номинации «Инновационные событийные проекты» на первом Всероссийском конкурсе событийного туризма в г. Москве.

По данным управления по туризму министерства культуры края, в регионе представлены практически все виды событийного туризма, имеющие международное, межрегиональное и региональное значение: выставки, ярмарки, фестивали, праздничные шоу, конкурсы и другие. Крупнейшими из них являются: международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», «Fish АМУР Fest», проходящий в Комсомольске-на-Амуре, День Варенья (Вяземский муниципальный район), фестиваль-конкурс подлёдного лова «Серебряная корюшка» (Советско-Гаванский муниципальный район) и другие.