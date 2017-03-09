Около двух тысяч семей в прошлом году получили краевой маткапитал

В Хабаровском крае подвели итоги реализации социальной политики по поддержке многодетных семей. В прошлом году обладателями регионального маткпитала в регионе стали около двух тысяч граждан. В большинстве случаев жители направили средства выплаты на решение жилищного вопроса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в краевом министерстве социальной защиты населения, решить квартирный вопрос с помощью выплаты смогли 79% получателей, 14% за счет средств поправили здоровье, 7% пустили деньги на образование.

«Размер краевого маткапитала сегодня составляет 200 тыс. рублей, — сообщила начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Ирина Роша. – Его предоставляют семьям, в которых родился (был усыновлен) третий или последующий ребенок. Всего с 2011 года министерство выдало 16,2 тыс. гарантийных писем, подтверждающих право на маткапитал. Деньгами распорядилось свыше 4,8 тысяч семей на сумму 833 млн рублей».

В министерстве напомнили, что фактически использовать маткапитал можно только после того, как ребенку исполнится 2 года. Исключение составляют случаи, когда семья имеет ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья. В такой ситуации ждать не нужно, а можно сразу направить деньги на погашение долга или уплату процентов.

В 2017 году выдача регионального материнского капитала продолжается. За первые месяцы оформлено 500 гарантийных писем. Средствами уже распорядились 298 человек.

Более подробно узнать о порядке использования материнского капитала можно в центрах соцподдержки населения по месту жительства или в министерстве соцзащиты населения края по телефону: 8 (4212) 328-317. Справочная информация есть также на министерском сайте: mszn27.ru в разделе «Краевой материнский (семейный) капитал».