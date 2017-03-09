Пожароопасный сезон в крае может открыться в начале апреля

Сегодня в Правительстве края прошло заседание краевой комиссии по ЧС. Его участники обсудили ход подготовки к весеннему пожароопасному периоду.

Как отметили на совещании, первые лесные пожары в регионе могут появиться в начале апреля в южных районах. Синоптики прогнозируют ранний и быстрый сход снега. Этой зимой отмечался дефицит осадков, поэтому снегозапасы сейчас не большие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Между тем, в Хабаровском крае все готово для борьбы со стихией. Начальник краевого управления лесами Иван Денисов доложил, что приводить в порядок технику, а также готовить людей лесники начали еще с осени. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны. Общая численность службы составляет 483 человека. Сотрудники укомплектованы специальными жаркостойкими костюмами, рациями и другим оборудованием. Часть личного состава заканчивает переобучение.

«В первую очередь мы будет вести усиленный мониторинг лесов, — отметил Иван Денисов. — Раннее обнаружение позволяет затушить пожар на начальной стадии, когда ущерб еще незначителен. Так, в прошлом сезоне 89% пожаров удалось ликвидировать в первые двое суток. За пять лет этот показатель вырос более чем на 36%».

Для быстрого выявления очагов в районах продолжат устанавливать видеокамеры. К шести уже имеющимся комплектам лесоводы докупили еще 30 видеосистем. Также лесоохрана планирует активно использовать два беспилотника, приобретенных в прошлом пожароопасном периоде. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены настоящие ситуационные центры. Из таких машин можно следить за тушением, передавать информацию и вовремя вносить корректировки. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования.

В Хабаровском крае вновь заработает «горячая линия» лесоохраны. Обнаружив в любой части региона пожар или пал травы, можно будет сообщить по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00.

Напомним, что в прошлом году на территории Хабаровского края зарегистрировано было 286 лесных пожаров. Огонь прошел площадь в 185 тыс. га, уничтожив 134 тыс. кубометров древесины. При этом лишь небольшая часть пожаров — около 20% — произошла из-за природных факторов. 76% очагов возникло по вине местного населения.