Мнение жителей края станет решающим в вопросах благоустройства городской среды

В этом году в Хабаровском крае стартует приоритетный федеральный проект «Городская среда». В муниципалитетах разработают и утвердят программы благоустройства территорий, в которых мнение жителей станет решающим при определении перечня работ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, накануне в Казани завершился общероссийский семинар по ключевым вопросам проекта, на котором побывали делегации из всех регионов, в том числе из Хабаровского края. Участники обсудили, что необходимо сделать, чтобы уже в этом году поменялся облик городов и поселков.
«В действующей системе благоустройства все работы выполняют муниципальные власти, — пояснил министр. – Но именно граждане должны определять, где будут строиться парки и скверы, спортивные площадки, нужны ли в том или ином месте скамейки, фонари, а если нужны, то, как они будут выглядеть. Особенно это становится актуальным, когда речь заходит о ремонте дворовых территорий».
Правительство Хабаровского края и Минстрой РФ уже подписали соглашение о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Из федерального бюджета региону будет выделено 233,5 миллиона рублей на выполнение перечня мероприятий. На условиях софинансирования к ним край добавит еще 74 млн. рублей. Эти средства позволят запустить проект и приступить к работам.
«2/3 суммы пойдет на благоустройство дворовых территорий, — пояснил министр. – 1/3 средств будет использована для приведения в порядок мест массового отдыха, скверов, набережных и т.д. Есть минимальный перечень обязательных работ — установка элементов освещения, скамеек, урн, ремонт дворовых проездов. Дополнительный список мероприятий должны сформировать местные власти».
До 25 мая муниципальные образования разработают и утвердят программы по благоустройству. В них должны быть отражены конкретные предложения жителей региона. Для этого до 1 апреля на сайтах муниципалитетов разместят проекты программ, а также инструкцию по участию граждан.
«Для каждого двора, где будет сделан ремонт, может быть подготовлен отдельный дизайн-проект, — уточнил Дарий Тюрин. – Жильцы могут объединиться в инициативную группу и составить чертеж, на котором укажут существующие объекты и те, что необходимо построить. Этот чертеж рассмотрят в муниципалитете, после чего предложение будет включено в окончательный план благоустройства».
В настоящее время в крае под руководством Губернатора региона создана комиссия по реализации «Городской среды». Активное участие в реализации проекта примут общественность, а также депутаты партии «Единая Россия». Также в регионе вскоре откроется телефонная «горячая линия».
Напомним, важность вопросов благоустройства территорий отметил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать мнение граждан при составлении перечня работ по созданию комфортной городской среды.
Эта запись была опубликована 10.03.2017в 19:31. В рубриках: Общество.
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