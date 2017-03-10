Госархив края приглашает на выставку документальных реликвий

Сегодня в Государственном архиве региона открылась выставка «Документальные реликвии Хабаровского края».

Как сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства региона, экспозиция подготовлена на основе архивных документов начала XX века. Это метрические книги актов гражданского состояния, уникальные документы периода Гражданской войны на Дальнем Востоке, денежные знаки, а также более 20 снимков старого Хабаровска, выполненных по уникальной технологии нанесения черно-белого изображения на стекло. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В отличии от обычного снимка на фотобумаге, это позволяет сохранять изображение на долгие годы. Некоторым из них более ста лет. В числе уникальных экспонатов, которые можно увидеть на выставке, документ на шелке. Это удостоверение командующего партизанскими отрядами Приморья Алексея Флегонтова от 1921 года. В нем отмечается, что владелец является членом Военного совета и руководит всеми соединениями области», — рассказал главный хранитель фондов отдела госархива Максим Мячин.

Выставка будет доступна для посетителей до 28 апреля по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 75.

Напомним, Государственный архив Хабаровского края, основанный 21 марта 1941 года, на сегодняшний день является одним из крупнейших на Дальнем Востоке. Его фонд насчитывает более одного миллиона единиц хранения, содержащих информацию об истории общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни не только Хабаровского края, но и Дальневосточного региона в целом. С 2013 года в Госархиве края началась активная работа по оцифровке фондов. На сегодняшний день компьютерную обработку прошли более 11 миллионов 700 тысяч листов (документов, фотографий и т.д.).