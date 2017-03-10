В микрорайоне «Ореховая сопка» к концу нынешнего года появится новая школа на 800 мест. Стоимость ее возведения – без малого 1 миллиард рублей. «Стоит трудная и сложная задача – начав объект в нынешнем году, в нынешнем году его и сдать. Таких сжатых сроков у нас еще никогда не было. Поэтому работы здесь должны вестись почти круглосуточно! Любое опережение сроков будет приветствоваться и оплачиваться», — заявил Александр Соколов в разговоре с представителем подрядной организации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Средства на строительство выделяются из трех уровней бюджета: городского, краевого и федерального. Это будет ультрасовременное учебное заведение с тремя учебными корпусами, спортивным и хозяйственным блоком. Рядом со школой расположатся спортивные объекты: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, баскетбольная и теннисная площадки, площадка для гимнастики и для игр учеников младших классов. Ход работ на строительных объектах мэр Хабаровска Александр Соколов оценил сегодня во время объезда. На улице Совхозной возводится жилой дом на семь подъездов, 279 квартир.

До конца ноября будет закончена его строительная часть, а уже в начале следующего года многие жильцы отпразднуют новоселье. Кстати, 10 тысяч квадратных метров продадут по цене 35 тысяч за квадратный метр. Но эта цена предназначена для категорий покупателей, попадающих под условия социальных программ. До конца нынешнего года будут сданы три дома и на улице Алексеевской, причем два из них – в первой его половине. На этом объекте мэр обратил особое внимание строителей на необходимость качественного благоустройства прилегающей территории.

А в парке «Северный» в июне будет сдан один из объектов – здесь возводится сказочный замок. В дальнейшем в непосредственной близости от него появится сторожевая башня, крепостная стена, фонтан и водопад, скульптурные композиции, аттракционы, веревочный парк и даже рыцарская арена! В нынешнем году также работы будут проводиться в парке имени Гагарина, парке дома офицеров флота. Часть инвестиций вкладывается в развитие жилищного строительства.

«Задача на 2017 год – муниципальные строители должны сдать 59 тысяч квадратных метров жилья. Это чуть выше среднегодовых объемов за последние 5 лет. Будем стараться, чтобы муниципальная жилищная программа в полном объеме была выполнена», — рассказал Александр Соколов журналистам. Общий объем капитальных вложений составит около одного миллиарда рублей только муниципальных средств (для сравнения: в 2016 году – 600 миллионов). Всего же в администрации города надеются привлечь на эти цели около 2 миллиардов рублей из всех источников финансирования (в 2016-ом – чуть более миллиарда).