Специалисты краевого госжилнадзора обследуют почти 6 тысяч домов

В Хабаровском крае продолжается проверка технических помещений многоквартирных домов. Из запланированных 5800 зданий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Вяземском, Бикине и Николаевске-на-Амуре обследованы 83%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказали в управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, ревизия выявила 979 подвалов, чердаков и других технических помещений жилых домов, находящихся на данный момент в собственности третьих лиц. Теперь контрольному ведомству предстоит установить, законно ли общедомовое имущество перешло к новым владельцам и в каких целях оно используется.

В ведомстве также отмечают, что жители края могут самостоятельно, не дожидаясь инспекторов госжилнадзора, отстоять право на свое общедомовое имущество. По словам заместителя начальника управления Александра Саласина, подобные примеры в регионе уже есть. Так, в Хабаровске жители совместно с управляющей компанией через суд вернули себе право собственности на восемь технических помещений в домах по ул. Орджоникидзе, Руднева, Герасимова, Льва Толстого и Трехгорной. Их общая площадь составила более 1,3 тыс. кв. метров.

«Вернув себе общедомовую собственность, жильцы могут принять решение о сдаче ее в аренду и тогда средства будут поступать на общий счет дома, а это значит, впоследствии их можно будет использовать, например, для ремонта здания», — подчеркнул Александр Саласин.

Итоги мониторинга планируется подвести в конце марта. Затем будут приняты меры к устранению выявленных нарушений, либо возврату имущества в общую собственность жильцов в судебном порядке. Управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края напоминает о работе круглосуточной «горячей линии» по вопросам жилищного надзора: 40-23-40.

Напомним, проверка технических помещений жилого фонда ведется по поручению федерального министерства строительства и ЖКХ, в соответствии с которым все имущество в многоквартирных домах должно быть возвращено в собственность граждан.