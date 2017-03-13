В Хабаровском крае завершилась вакцинация против клещевого энцефалита

В Хабаровском крае подвели итоги вакцинации населения против клещевого энцефалита. Прививки в этом году получили 102391 человек, в том числе 43 тысячи детей – это 100% от плана. Вакцина была приобретена за счет средств краевого бюджета.

Как отмечают в министерстве здравоохранения края, для профилактики клещевого энцефалита в регионе используется инактивированная вакцина – в ней содержится убитый вирус, что исключает возможность заражения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Первые укусы клеща начинают регистрироваться с установлением положительных температур. В этом году первые пострадавшие могут появиться уже в апреле. Хотелось бы напомнить, что дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжелые формы заболевания. В связи с этим населению при выездах на природу необходимо помнить о мерах профилактики. Обязательно пользоваться репеллентами, проводить регулярные осмотры друг друга, надевать одежду с длинным, плотно прилегающим рукавом, желательно светлых тонов. Использовать головные уборы «, — отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Владислав Ходжер.

Так, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять — клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

В Хабаровском крае потенциально опасными признаны территории 16 районов.