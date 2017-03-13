Росавиация утвердила льготные авиатарифы для дальневосточников

С 1 апреля стартуют субсидируемые перелеты на Дальний Восток. Росавиация утвердила перечень перевозчиков, маршруты и цены на авиабилеты, которые будут рассчитываться по сниженному тарифу. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для Хабаровского края субсидию получат семь направлений. Так, из краевого центра до Москвы можно будет долететь за 7200 рублей, до Санкт-Петербурга – за 7300 рублей, до Владивостока – за 1800 рублей, до Новосибирска – за 5700 рублей, до Екатеринбурга – за 6200 рублей, до Симферополя – за 8000 рублей. Авиабилет из Комсомольска-на-Амуре до Москвы обойдется в 7200 рублей.

Программа субсидируемых перевозок для Дальнего Востока будет действовать до 31 октября. Десять авиакомпаний планируют выполнять субсидируемые полеты по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны, а также еще по шести направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей во Всероссийский детский центр «Океан». За это время планируется перевезти 447 тысяч пассажиров. В целом на реализацию программы из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей.