Инвесторы КНР хотят построить целлюлозно-бумажный комбинат в Хабаровском крае

В Хабаровске в рамках «дня китайского инвестора» вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев обсудил строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске (Хабаровский край) с руководством китайской компании China Paper Corporation. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Китайский инвестор планирует инвестировать более 1 млрд долларов в целлюлозный комбинат с проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы – для различных видов бумаги и картона. Предполагается, что продукция будет поставляться в Китай.

Сейчас в Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group – инвестору ТОР «Комсомольск». Именно с RFP Group и планирует реализовать свой проект China Paper Corporation.

По словам Юрия Трутнева, власти заинтересованы в создании производства по переработке леса на Дальнем Востоке. В связи с этим, как отметил вице-премьер, планируется пересмотреть вопрос повышении экспортных пошлин на круглый лес и внести это предложение в Правительство России.

«Мы будем прорабатывать вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по факту перестали быть заградительными», – сказал Юрий Трутнев.

Он уточнил, что прорабатываются и другие механизмы создания условий для инвесторов с проектами в сфере переработки леса.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил, что в ближайшее время регион должна посетить группа специалистов от China Paper Corporation, которые изучат возможности реализации проекта ЦБК при нынешних экономических условиях, а также оценят структуру леса.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что этот проект может стать «основным в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока». «Мы давно говорим о возрождении целлюлозно-бумажной отрасли на Дальнем Востоке. Сегодня есть естественные предпосылки для того, чтобы этот проект развивался, — сказал Александр Крутиков. — Переговоры мы начали в октябре прошлого года, и уже в марте компания заявила о том, что готова инвестировать в этот проект, сейчас изучается технические детали. На мой взгляд, это яркий пример привлечения инвестиций».

Замминистра отметил, что в ближайшее время по данному проекту будет составлен график, а до конца года будет принято инвестиционное решение и начнется практическая реализация проекта.

Справочно:

Компания China Paper Corporation основана в 1988 году и входит вхолдинг Chengtong, специализирующейся на производстве бумаги. В структуру компании входит шесть предприятий. Основной продукцией является целлюлоза, упаковочная, канцелярская и специальная бумага. Совокупная производительность всех видов бумаги компании превышает 2,8 млн тонн в год.

RFP Group объединяет лесопромышленные АО «Дальлеспром» и АО «Флора» (крупнейшее предприятия лесной отрасли Хабаровского края), ОАО «Амурское пароходство» (крупнейшее в регионе предприятие по речным перевозкам), ООО «Торговый дом РФП» (крупный экспортер лесоматериалов в Азиатско-Тихоокеанский регион). Холдинг обеспечивает около 10% всего российского лесного экспорта в Китай и около 15% — в Японию. В марте 2013 года Российско-китайский инвестиционный фонд приобрел 42% акций RFP.