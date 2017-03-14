Центр сертификации, стандартизации и испытаний открыт в Комсомольске-на-Амуре

АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» открыло представительство Центра сертификации, стандартизации и испытаний (ЦССИ) в Комсомольске-на-Амуре. Центр создан при поддержке Правительства Хабаровского края в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Деятельность ЦССИ направлена на развитие производственных предприятий малого и среднего бизнеса города, в том числе резидентов ТОСЭР «Комсомольск».

Центр будет оказывать услуги сертификации, испытания оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых изделий и т.д. Малые предприятия смогут в минимальные сроки получить необходимые документы для поставки своей продукции авиастроительным и судостроительным предприятиям.

Центр расположился в технопарке Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.