Жители края смогут напрямую поучаствовать в проекте «Городская среда»

Сегодня глава краевого министерства ЖКХ Дарий Тюрин совершил объезд дворовых территорий Хабаровска. Министр оценил состояние прилегающей к домам инфраструктуры, пообщался с жителями, рассказал о новом всероссийском проекте «Городская среда». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что уже в апреле в Хабаровский край из федерального бюджета поступит 233,5 млн рублей. Деньги будут выделены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает прямое участие населения в вопросах благоустройства территорий. На условиях софинансирования к ним край добавит еще 74 миллиона рублей, что позволит запустить проект и приступить к работам.

Так, в одном из дворов, где побывал министр, долгое время не было ремонта. Но жители выступили с инициативой и провели собрание, на котором решили заняться реконструкцией придомовой территории. На совете они составили и утвердили перечень основных работ. Впоследствии это позволило полностью изменить облик. Сегодня этот двор полностью огорожен, тротуары в нем заасфальтированы, есть парковка для машин, детская площадка, стоят удобные скамейки для пожилых жильцов.

«В этом дворе мы видим пример того, как активность людей позволяет добиваться хороших результатов, — прокомментировал министр. – Как раз в расчете на таких граждан и ориентирован новый проект «Городская среда». Если раньше все работы приходилось выполнять за счет собственных средств, то теперь появилась возможность воспользоваться помощью государства. Достаточно составить проект всех элементов, которые необходимо отремонтировать или построить во дворе, отдать его в муниципалитет, и власти включат его в перечень будущих работ».

Жильцы другого двора хотели бы провести реконструкцию, но не знают, c чего начать. Возле дома, где живет немало пенсионеров, нет даже скамеек. Министр ЖКХ объяснил, что проект «Городская среда» позволит им в ближайшее время осуществить задуманные планы.

«Первым шагом необходимо создать инициативную группу, представляющую мнение большинства жителей дома, — пояснил Дарий Тюрин. – Тогда на общем собрании вы сможете окончательно решить, что именно необходимо изменить во дворе. Затем можно будет разработать примерный дизайн-проект, который власти возьмут за основу. Примечательно, что в перспективе таким образом можно будет менять не только дворы, но и улицы, а также парки, скверы в городах и поселках».

Предложения граждан по благоустройству будут приниматься в муниципалитетах до 25 мая. Именно к этому времени власти подготовят окончательные программы, в которых запланируют все предстоящие работы. К 20 марта на сайтах муниципальных образований появится подробная пошаговая инструкция, объясняющая, что нужно сделать гражданину, чтобы напрямую поучаствовать в проекте.

На сайте МинЖКХ региона ознакомиться с порядком реализации проекта «Городская среда» можно уже сегодня по адресу: http://gkh27.ru/main/cityspace/index.php.