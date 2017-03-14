Хабаровские повара удивили китайских коллег горящей рыбой и хреном на березовом полене. В Харбине завершился международный конкурс кулинарного искусства, который организовали администрация Хабаровска, городской центр международного сотрудничества и краевая ассоциация рестораторов, а также китайские мастера кулинарии. Китайские и российские шеф-повара «скрестили ножи» за благосклонность жюри в ресторане русской кухни «Портман», расположенном в самом центре Харбина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По такому случаю вход в него украсили триколоры. Дальневосточную столицу представляли три шеф-повара заведений, входящих в ассоциацию рестораторов Хабаровского края. Со стороны Китая им противостояло пятеро мастеров – это лауреаты всевозможных местных кулинарных конкурсов. Несмотря на то, что недостатка в продуктах в Харбине нет, для того, чтобы создать истинно русские кулинарные шедевры, что-то хабаровчанам пришлось везти с собой.

«Мы привезли с собой наборы наших русских специй, сливки, которые в Китае, к сожалению, не того качества – ненатуральные, белые грибы – их здесь не достать», — рассказал бренд шеф-повар ресторана «Густав и Густав» Антон Катушкин. Китайские шефы готовят из того, что есть. Причудливым образом выкладывая омара, шеф-повар ресторана «Портман» отмечает, что главное все же – не победа, а возможность поучиться. «Самое главное – не удивить кого-то своим мастерством, а подружиться, научиться чему-то новому, показать, на что мы способны.

Это приведет к развитию и нашей и вашей кухни», — говорит Лю Жэнь Хай, шеф-повар ресторана «Портман». Жюри, в составе которого китайские шеф-повара, председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края и их коллеги из Поднебесной, представитель хабаровского центра международного сотрудничества – всего пять человек – оценивают блюда, не зная, кто именно приготовил очередной кулинарный шедевр. Баллы выставляются за подачу, соблюдение технологии приготовления, вкус главного ингредиента, количество соли и другие критерии. Дегустируют блюда долго, вдумчиво, что-то записывают. «Коллеги очень интересуются.

Мы сегодня готовили на кухне. Они не отходили от нас, они всё записывали, снимали и так далее. Мы с удовольствием поделились с ними секретами», — говорит председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников. Китайские повара решили приготовить курицу с инжиром «А ля рус», винегрет, рыбу в картофельном пюре. Хабаровские шефы создали куриную грудку с вялеными томатами и спаржей, обжаренную с беконом.

К ней шло цветное картофельное пюре и жареные вешенки. А к рулету из зерновой говядины с белыми грибам, запечённому в медово-горчичной глазури, с овощным соте был подан соус «Хрен» на березовом полене. Ещё одним вкусным участником кулинарного состязания стала «Щука по-царски». Но по-настоящему жюри удивила подача осетра. Повар Владимир Тимагин сначала облил рыбу бренди, а затем поджег. После финального блюда и подсчета голосов места распределились следующим образом – третье место заняли три китайских повара, второе – два российских и один китайский, а лидерами стали два шефа: хабаровчанин – управляющий кафе «Пахлава» Владимир Тимагин и его коллега из Поднебесной.

Им вручили кубки и медали. Как отметили представители администрации дальневосточной столицы, этот фестиваль стал одной из форм продвижения Хабаровска как бренда, а также российских продуктов на китайский рынок. «Мы ведем политику долговременную и агрессивную. Агрессивную – в хорошем смысле слова, чтобы показать имидж города Хабаровска и зафиксировать его на международном уровне. Такова наша тактика и стратегия», — оценил итоги конкурса заместитель мэра города Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров. Так, это соревнование стало промежуточным этапом в целой череде кулинарных конкурсов. 24 – 25 июня на набережной Амура планируется провести фестиваль ухи с участием российских и китайский рестораторов.

Около двухсот поваров будут готовить 2,5 тонны ухи. Кроме того, в настоящее время администрация города работает над организацией ещё одного крупного международного кулинарного конкурса, который пройдет в июле 2017 года также в Харбине. В нем планируют принять участие повара из Хабаровска, Гонконга, Сингапура, городов Китая и Южной Кореи.