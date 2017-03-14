В Хабаровске с каждым годом снижается уровень заболеваемости различными инфекциями. Об этом сообщили на заседании комитета по социальным вопросам городской думы. С докладом перед депутатами выступила начальник управления здравоохранения мэрии Татьяна Скорик. По её словам, в течение последних лет краевой центр сохраняет статус территории с низкой распространенностью инфекционных болезней. Этому способствуют ежегодная вакцинация населения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Клещевой энцефалит, корь, бешенство, дифтерия в течение ряда лет в Хабаровске не регистрируются. Это говорит о том, что проводится большая профилактическая работа с населением по просвещению, рассказывается о необходимости прививок. Охват вакцинацией населения по данным инфекционным заболеваниям составляет более 97%. Люди ответственно относятся к своему здоровью.

Сегодня вакцинация – единственное мощное средство защиты населения от инфекционных заболеваний. Отрадно, что именно эта группа тяжелых заболеваний, которые приводят к летальному исходу, в Хабаровске не регистрируется», — отметила Татьяна Скорик. По данным профильного управления, по итогам прошлого года в городе сократилось число заболевших гепатитом В, туберкулёзом, педикулёзом и венерическими заболеваниями.

Однако средний уровень заболеваемости превышен по острым кишечным, энтеровирусным инфекциям и ОРВИ. На заседании отметили, что необходимо продолжать работу по профилактике заболеваний среди горожан. Для стабилизации эпидемиологической обстановки и предупреждения групповой инфекционной заболеваемости необходимо следить за выполнением требований санитарного законодательства в процессе производства, хранения и продажи продовольственных товаров, обеспечивать население качественной водой, проводить информационные кампании по предупреждению и профилактике распространения ВИЧ-инфекции, проводить санитарную очистку территорий, обрабатывать места массового пребывания людей от клещей и крыс.

Помимо вопросов охраны здоровья, на заседании комитета депутаты обсудили тему городской экологии. Начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов мэрии Ирина Дубянская рассказала о работе по формированию экологической культуры в обществе и воспитанию бережного отношения к природе. В краевом центре ежегодно проводятся мероприятия в рамках дней защиты от экологической опасности, создаются проекты с привлечением общественных экологических объединений. Для сохранения природной среды и ландшафтов в Хабаровске на данный момент создано 23 особо охраняемые природные территории.