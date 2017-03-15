25 млрд долларов инвестиций получил Дальний Восток за два года

За два года на Дальни​й Восток направлено 25 млрд инвестиций. Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в Ханое на «круглом столе» с представителями вьетнамского бизнеса, заинтересованного в работе с Россией. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Юрий Трутнев подчеркнул, что в общей сложности на Дальнем Востоке в рамках новых инструментов развития запущено 500 инвестпроектов. При этом более 30 процентов от всех инвестиций приходится на иностранных инвесторов.

«На Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия экономического развития территории такие как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, государственная целевая поддержка инвестиционных проектов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего Востока. Это позволило за два года привлечь 25 миллиардов долларов инвестиций, а с учетом крупных проектов по газопереработке и нефтехимии, которые рассматриваются правительством, эта сумма составит 60 миллиардов», — заявил Юрий Трутнев.

Как ранее отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в макрорегионе создаются условия экономического развития конкурентоспособные в сравнении со странами АТР. «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов – территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой государственной поддержке инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока – уже сейчас создаются новые заводы, новые предприятия, новая инфраструктура», – отметил глава Минвостокразвития России.