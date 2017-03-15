В Китае презентуют дальневосточные инфраструктурные проекты ​

В Хабаровске в рамках «дня китайского инвестора» вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами их участие в строительстве объектов инфраструктуры транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В мероприятии приняли участие председатель правления «Гуанда» Гао И, вице-президент китайской корпорации по строительству дорог и мостов (CRBC) Лю Хунь, руководство «Китайской компании коммуникаций и строительства» (China Communications Construction Company Limited), заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, а также руководители дальневосточных регионов.

Александр Крутиков сообщил, что стороны договорились создать российско-китайскую рабочую группу, которая будет вести работу по финансово-экономической модели каждого объекта дорожной инфраструктуры. Совместно проработанные технико-экономическое обоснование и решения по развитию инфраструктуру транспортных коридоров планируется представить в мае 2017 года на конференции «Один пояс — один путь» в Китае.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подтвердил интерес китайских инвесторов к развитию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Глава региона подчеркнул, что проект транспортного коридора требует больших капиталовложений и Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода.

Напомним, Правительство России утвердило концепцию развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». МТК соединят китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. Предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. Проведенные предварительные расчеты показывают, что инвестиции в создание МТК окупаются за 10 лет с доходностью 10% годовых.