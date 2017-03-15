Точки доступа к сети Интернет появились в 28 населенных пунктах края

В 28 населенных пунктах Хабаровского края в рамках реализации крупномасштабного федерального проекта устранения цифрового неравенства появились коллективные точки доступа к сети Интернет. Всего в регионе подобное оборудование будет установлено в 56 селах и поселках, в которых проживают от 250 до 500 человек. Работа организована в рамках государственно-частного партнерства между Правительством края и компанией «Ростелеком». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня обеспечение жителей края современными услугами связи – безусловный приоритет в работе Правительства. Реализация данного проекта позволяет предоставить населению отдаленных населенных пунктов доступ к Всемирной паутине. Так, до 2018 года точки Wi-Fi будут организованы на существующих сетях связи в Комсомольском, Солнечном, Николаевском и Нанайском районах края», — отметил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Он также добавил, что для организации точек доступа в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Ульчском, Хабаровском и районе имени Лазо запланировано строительство новых волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 398 километров.

Подключиться к коллективной точке Wi-Fi сможет любой житель поселка. Бесплатно для населения предоставляется доступ к сайтам, утвержденным Минкомсвязи России, в том числе, к единому порталу госуслуг www.gosuslugi.ru Подробная информация о работе Wi-Fi в сельской местности размещена на сайте «Ростелекома» в специальном разделе.