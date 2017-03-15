На этой неделе Хабаровск вновь стал культурной столицей пяти государств. В краевом центре стартовал международный фестиваль художественного творчества детей «Новые имена стран АТР — 2017». Юные музыканты, певцы, художники и дизайнеры уже 27-й раз встречаются в Хабаровске, чтобы выявить лучших. В этом году в фестивале творчества участвуют 32 иностранных гостя. Традиционно это юные таланты из Китая, Монголии, Южной Кореи, Японии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Изюминкой фестиваля в этом году стало участие ансамбля песни и пляски из автономного района Внутренней Монголии Китайской Народной Республики. Активное участие в конкурсах фестиваля принимают ребята из Хабаровского края. Они представляют Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советскую Гавань, Вяземский. 10 музыкантов прибыли из Приморского края, а из соседней ЕАО — 17 исполнителей.

Как отмечают организаторы, фестиваль «Новые имена стран АТР» стал уже давно визитной карточкой Хабаровска, отсюда и такая популярность мероприятия. «В этом году нам поступило 800 заявок на участие от детей – это на 100 больше, чем в прошедшем году. На конкурсный отбор попало более 400 рисунков и 200 графических работ. Главная наша задача – найти настоящие таланты среди наших конкурсантов и дать им «дорогу в жизнь». По опыту проведения фестивалей видно, что у нас все получается», — рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина.

В рамках международного фестиваля пройдут три конкурса: «Музыкальное исполнительство» по 6 номинациям — вокал, фортепиано, скрипка, гитара, народные инструменты, духовые инструменты; «Живопись и графика»; «Творчество и технологии XXI века». Все конкурсные баталии проходят в стенах Городского дворца культуры. Закончится они 17 марта большим гала-концертом победителей. Тогда же состоится и церемония награждения участников.

Победители конкурсов получат дипломы управления культуры за I, II и III места и памятные знаки по каждому направлению. Трое обладателей гран-при получат дипломы управления культуры и Дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда «Новые имена», а также денежные призы в размере 30 000 рублей. Кроме того, фонд «Новые имена» будет выплачивать им именные стипендии в размере 3 тыс. рублей ежемесячно до следующего фестиваля. Всего за время проведения международного фестиваля «Новые имена стран АТР» свои таланты продемонстрировали 2500 детей.