Источник зловония, отравляющего воздух в Хабаровске, установлен. Несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляло АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», за что теперь и будет привлечено к административной ответственности. Об этом сообщил старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Приходько. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Наличие мерзких фимиамов в воздухе хабаровчане особенно прочувствовали 9 февраля – тогда единую городскую диспетчерскую службу, городское управление по охране окружающей среды и природных ресурсов, секретариаты надзорных органов захлестнул поток жалоб от жителей дальневосточной столицы на отвратительные запахи, исходящие из промзоны на границе Кировского, Центрального и Железнодорожного районов.

Традиционно в разряд потенциальных «грешников» горожане записали АО «ННК — Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», Хабаровскую нефтебазу АО «ННК — Хабаровскнефтепродукт», АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и еще ряд предприятий, чья деятельность связана с углеводородами. Также под подозрение попала котельная железнодорожного вагонно-пассажирского депо на улице Армавирской, которая является не только отопительным узлом, но еще и местом, где ведется пропарка цистерн, использованных для перевозки нефтепродуктов: при помощи горячего пара из них удаляются остатки топлива, которые при этом благоухают далеко не розами. Так кто же все-таки испортил воздух?

По жалобам горожан была проведена проверка. Сегодня результаты расследования огласил старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Приходько. «Проверкой установлено, что АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в нарушение требований действующего законодательства осуществляло выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу из источника, который не учитывался при выдаче разрешительной документации. Основанием для таких действий явилась необходимость сброса паровой энергии пропана, которая неизбежно образуется в результате наполнения подземных хранилищ сжиженным углеводородным газом.

Ранее указанная паровая энергия передавалась на утилизацию в факельную установку Хабаровского нефтеперерабатывающего завода по магистральной линии, однако с учетом того, что у НПЗ отсутствует разрешительная документация на выброс вредных загрязняющих веществ от иных лиц, прием паровой энергии пропана на утилизацию от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» прекращен. Этому предприятию надлежит самостоятельно решать вопросы утилизации своих отходов.

С целью устранения выявленных нарушений Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой генеральному директору АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» внесено представление. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 КОАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 180 до 250 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 90 суток. Устранение выявленных нарушений находится на контроле у прокуратуры», — сказал он. Как рассказал заместитель генерального директора хабаровского нефтеперерабатывающего завода Владимир Цветков, у предприятия с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» нет никаких договоров по принятию паровой энергии пропана на факельную установку АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

«Мы не принимаем от этой организации никаких сбросов для утилизации на своей факельной установке завода», — сказал он. Отметим, что ранее, еще в советские времена, между предприятиями существовали такие отношения, но с тех пор на НПЗ была проведена глобальная модернизация производства, и трубопровод, ведущий на завод от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», расположенное через забор с нефтяниками, уже около полугода перерезан, затампонирован и опечатан.

Новая закрытая факельная установка хабаровского НПЗ предназначена для сбора и утилизации газовых выбросов только с технологических установок завода «путем их компримирования, сепарации и сжигания». Для того чтобы как-то решить проблему со своими отходами, газовики стали направлять излишнюю паровую энергиею пропана из мест хранения сжиженного углеводородного газа в атмосферу через «свечу»: на вид — тонкую длинную трубу, которую установили на своей территории. Газовое марево, периодически возникающее над нею, видно невооруженным глазом.

Никакой разрешительной документации на эксплуатацию этой системы, как было отмечено прокурором выше, нет. «9 февраля в сети Интернет был размещен видеосюжет с привязкой к местности, в котором была показана труба, из которой исходил прозрачный пар. В этот же день, как показала проверка, проведенная Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» принимало сжиженный углеводородный газ, который закачивало в подземные хранилища.

Совокупность представленных фактов позволяет сделать вывод, что попавшие в атмосферный воздух вредные вещества явились результатом деятельности АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», — резюмировал Игорь Приходько. Теперь, после мер прокурорского реагирования, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», вероятно, придется обзавестись собственной факельной установкой или найти иной технологически приемлемый способ утилизации паровой энергии пропана и, может быть, тогда воздух Хабаровска станет свежее. Как сообщили в городском управлении по охране окружающей среды и природных ресурсов, в последнее время жалоб от хабаровчан на неприятные запахи в воздухе не поступало.