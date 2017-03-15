Работников сферы бытового обслуживания наградят в Хабаровске. Церемония приурочена к их профессиональному празднику. Его традиционно отмечают каждое третье воскресенье марта. Сегодня в Хабаровске работают 1349 предприятий бытового обслуживания населения, на которых трудятся свыше 8 тысяч специалистов. Это фотографы, ювелиры, парикмахеры, портные, мастера по ремонту обуви, бытовой техники и мебели, работники химчисток, ломбардов и другие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сфера услуг в Хабаровске развивается. Более развиты парикмахерские, автостоянки, автосервисы. На торжественном приёме будут награждены заслуженные работники сферы услуг, победители конкурса на лучшее предприятие бытового обслуживания, трудовые династии», — рассказала начальник отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания мэрии Дария Кузнецова.

По случаю профессионального праздника в Городском дворце культуры состоится не только торжественный приём и конерт творческих коллективов, в фойе здания организуют мастер-классы по косоплетению, татуажу, аэрографии. Также в ГДК пройдёт шоу-показ свадебных платьев и одежды. Посетить мероприятие может любой желающий. Оно пройдёт 18 марта по адресу: ул. Ленина, 85. Начало в 14 часов.