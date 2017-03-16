Церемония подписания соглашения между городами Хабаровск и Фуюань состоялась в краевой столице. С российской стороны документ подписал мэр дальневосточной столицы Александр Соколов, с китайской – секретарь комитета КПК города Фуюань Чжоу Хун. Активизация сотрудничества между городами Хабаровском и Фуюанем произошла в 2013 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

И с каждым годом работа в этом направлении совершенствуется. В 2016 году был проведен ряд мероприятий: соревнования по спортивной ходьбе и борьбе, сплав на надувных лодках, парусная регата. Фуюань посетила делегация хабаровских школьников, а также была организована встреча семей двух городов. В августе прошла совместная педагогическая конференция.

«Наше сотрудничество в последние несколько лет вышло на новый уровень. Но нам необходимо и дальше развивать его, во-первых, в области экономики. Во вторых, совершенствовать наш положительный опыт в организации совместных спортивных, культурных, образовательных мероприятий. И в третьих, мы должны продолжать работу по открытию пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Я уверен, мы вместе создадим блестящее будущее для сотрудничества наших двух городов», — заявил господин Чжоу Хун. Нынешнее соглашение направлено на сохранение позитивного опыта в области сотрудничества между двумя городами.

По словам мэра Хабаровска Александра Соколова, будет продолжен обмен семьями, вновь пройдут спортивные соревнования: парусная регата, велогонка, игровые виды спорта: «Пятнадцать пунктов соглашения – это все конкретные направления в развитии наших отношений. Это экономика, культура, спорт. Мы уверены, что те задачи, которые поставили перед нами руководители наших стран, будут выполнены.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что развитие экономических, культурных, дружественных связей между странами – это наш большой потенциал», — отметил Александр Соколов. Одно из направлений, которому уделят наиболее пристальное внимание, — экономическое сотрудничество. Планируется организовать обучение российских бизнесменов особенностям китайской Интернет-торговли. Одной из приоритетных задач является и развитие магазинов беспошлинной торговли. По итогам 2016 года общая реализация российской продукции в таких центрах составила 220 тысяч тонн, среди которых доля хабаровских бизнесменов – около 3 тысяч тонн.