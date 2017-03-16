Итоги нынешнего отопительного сезона и подготовка к следующей зиме – этот вопрос стал главной темой заседания коллегии при мэре города. «Вопрос ежегодный, но актуальный и важный. Мы его принимаем с публичным обсуждением на коллегии с участием общественности, структур администрации. Жителей города волнует вопрос: как будет идти подготовка городского хозяйства к очередному зимнему периоду. Объем работ с каждым годом не снижается, а нарастает. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Изношенность сетей, жилого и основных фондов требует повышенного внимания», — заявил мэр города Александр Соколов, обратившись к собравшимся. В заседании приняли участие руководители служб городского хозяйства, профильных управлений администрации города; предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению. При подготовке к зиме в 2016 году капитально отремонтировано 11,4 километра трубопроводов магистральных тепловых сетей и 10 километров внутриквартальных.

Переложено около 10 километров сетей водопровода: на эти цели администрацией города было выделено свыше 24 миллионов рублей. В 146 подъездах было отремонтировано отопление, на 270 домах – утеплены межпанельные швы. Проведены другие работы, которые позволили своевременно и организованно начать нынешний отопительный сезон. Подготовка к следующему отопительному сезону в Хабаровске начинается уже сейчас.

В летний период планируется отремонтировать почти 9,5 километров магистральных и около 10 километров внутриквартальных тепловых сетей. Будет восстановлено подъездное отопление более чем в восьмидесяти домах, а более двухсот домов получат обновленную кровлю. Среди основных проблем, с которыми предстоит справиться коммунальщикам, неудовлетворительное содержание сетей службами министерства обороны, а кроме того, недостаток финансовых средств для нормативного ремонта.

Продолжатся работы по капремонту и реконструкции дорог. В 2016 году объем выполненных работ по отрасли «Благоустройство» составил 1 миллиард 598 миллионов рублей, за счет средств краевого бюджета 335 миллионов. 810 миллионов рублей было потрачено на ремонт улично-дорожной сети. Завершены работы на ул. Краснореченской на участке от Юности до Индустриальной (3,8 км). Закончена реконструкция дороги по улице Донской. Ремонт дорожного покрытия был произведен на 143 улицах. Всего отремонтировано 157 километров дорог. В 2017 году в бюджете по отрасли запланировано 1 миллиард 206 миллионов рублей. Основным объектом капремонта будет улица Краснореченская на участке от Индустриальной до Богачева. Мэр особенно отметил важность работ по ремонту трещин и ям в весенний период по технологии «холодный асфальт», чтобы дороги в этот период не разрушались еще больше.