«Хабаровская горэлектросеть» продолжает борьбу с нелегальными подключениями торговых точек. Только за этот год уже обесточено 50 павильонов. Все владельцы киосков не имели договоров с энергетиками и незаконно потребляли электричество. Из-за бесконтрольного расхода возрастает нагрузка на сетевое хозяйство компании. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Из-за частых сбоев и перегревов коммуникаций страдают абоненты, которые легально пользуются благами цивилизации. В ходе осмотра «проблемных точек» в Краснофлотском районе главный инженер «Хабаровской горэлектросети» Игорь Суслов рассказал, почему предприниматели обходят закон. «Здесь на улице Тихоокеанской у нас несколько торговых павильонов, которые наши специалисты ежедневно отключают от сети. Владельцам высылались предписания, их приглашали к нам в компанию для заключения договора, установки счетчика, но они игнорируют все призывы законно потреблять электричество.

Буквально каждый день они снова протягивают провода к нашим сетям. Мы знаем, почему они так себя ведут. В основном, потому что нарушают сразу несколько законов – павильоны на Тихоокеанской, например, установлены незаконно», — отметил Игорь Суслов. Всего на улице Тихоокеанской, 201 было 5 объектов торговли, которые нарушали ряд законов – от нелегального потребления электроэнергии до самозахвата земельного участка.

Силами специалистов департамента муниципальной собственности, управления торговли администрации Хабаровска, а также отдела землепользования комитета по управлению Краснофлотским районом города удалось демонтировать 2 павильона. «Сейчас одна торговая точка закрыта, а две другие периодически функционируют.

Мы будем понуждать владельцев убрать павильоны. Вообще, за незаконный захват земельного участка, незаконную торговлю, незаконное потребление энергоресурсов владельцы получают административные штрафы. Но это их не останавливает. Отключение от электроэнергии – действительно действенная мера. Зимой без электричества киоски просто не работают», — рассказал начальник отдела по землепользованию комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска Станислав Гнатишин.

Всего в Краснофлотском районе Хабаровска специалисты отметили 5 торговых павильонов, продолжающих потреблять электричество «без договора». По словам специалистов горэлектросети, всего по городу из-за различных видов хищения электроэнергии нагрузка на коммуникации возросла на 16%. Этот фактор негативно сказывается на состоянии сетевого хозяйства компании.