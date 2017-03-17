Хабаровский край присоединится к Всероссийской акции «Зеленая Весна»

С 22 апреля по 22 мая в регионе пройдет Всероссийская экологическая акция «Зеленая Весна». В ее рамках организуют субботники, экологические уроки, конкурсы, участниками которых станут десятки тысяч жителей из всех муниципальных районов края. Это школьники и студенты, работники учреждений, предприятий и организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Добровольцы займутся озеленением территорий, ликвидацией свалок, санитарной очисткой и благоустройством городов и поселков региона. Кроме того, участники «Зеленой Весны» проведут публичные акции, призванные привлечь внимание граждан к раздельному сбору мусора. В школах запланированы экологические уроки, конкурс творческих работ из твердых бытовых отходов.

«Экологические субботники и другие акции, которые пройдут в рамках этого Всероссийского проекта, станут одними из важнейших мероприятий в регионе, посвященных Году Экологии. Всего у нас запланировано более 60 проектов по всем направлениям. Это — мониторинг качества воды в реках, сбор и переработка отходов, охрана атмосферного воздуха, сохранение животного и растительного мира, защита и восстановление лесов, экологическое образование и просвещение граждан», — отметил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

Напомним, Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» впервые прошел в стране в 2014 году. Его цель — экологическое воспитание и просвещение населения, а также объединение усилий граждан, организаций и власти в защите окружающей среды. Ежегодно участие в «Зеленой Весне» принимают свыше 3 млн россиян из более чем 80 регионов страны.

Хабаровский край присоединился к проекту с момента его основания. В прошлом году в экологических мероприятиях приняли участие более 150 тысяч человек. Они посадили более 15 тысяч саженцев деревьев и кустарников, очистили сотни улиц, парков и скверов. На свалки были вывезены сотни тонн мусора.

Отметим, в Год Экологии в Хабаровском крае подготовлены различные мероприятия природохранной и просветительской направленности. Отдельное внимание специалисты уделят особо охраняемым природным территориям, сохранению амурского тигра и улучшению состояния трансграничных рек Амур и Уссури.