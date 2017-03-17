Льготный займ для обладателей «дальневосточного гектара» будут выдавать в Хабаровском крае

Хабаровский краевой Фонд поддержки малого предпринимательства внедрил новый займ для обладателей «дальневосточного гектара». Житель региона, получивший в пользование участок на территории края, может претендовать на сумму до 3 млн рублей. Средства выдаются на любые цели, связанные с ведением малого бизнеса на наделе земли. Срок займа составляет 3 года, ставка — 9% годовых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Воспользоваться этим предложением смогут только индивидуальные предприниматели и учредители предприятий, зарегистрированные в Хабаровском крае и работающие больше года. В Фонде подчеркнули, что через 270 дней после получения денег бизнесмен должен будет отчитаться о целевом использовании займа.

Отметим, что Хабаровский край стал одним из первых дальневосточных регионов, внедряющих собственные программы микрокредитования для предпринимателей, работающих на «дальневосточном гектаре».

Между тем на федеральном уровне также реализуется программа льготного кредитования для этой категории заемщиков. Накануне «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока заключили соглашение о выделении 3 млрд руб. на эти цели. Граждане, ставшие владельцами участков, смогут рассчитывать на кредиты от 3 до 600 тыс. рублей. Займы предполагается выдавать на срок от 3 до 60 месяцев. Ставка по такому беззалоговому потребительскому кредиту составит 10,5% годовых.

Отметим, что с начала действия закона поступило уже около 11 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара» на территории Хабаровского края.