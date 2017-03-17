В Хабаровске чествовали лучших работников сферы ЖКХ

Сегодня в Правительстве края прошёл прием работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. На него приехали сотрудники коммунальных организаций из самых отдаленных районов региона. Накануне профессионального праздника от имени Губернатора региона участников торжества поздравил министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он отметил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства трудится более 19 тысяч человек. Они обслуживают порядка 650 крупных объектов, тысячи инженерных сетей, свыше 25 млн квадратных метров жилого фонда. При этом коммунальщики могут работать в любое время суток, в любую погоду и часто без выходных, если этого требуют обстоятельства.

«Специфика вашей профессии – всегда оставаться на посту, — отметил Дарий Тюрин. – А результат – комфорт и благополучие, которые мы ощущаем каждый день. Благодаря усилиям коммунальных служб в домах есть тепло, вода, электричество, работают детские сады, больницы, школы. Замечу, что уровень оплаты труда в отрасли по-прежнему не самый высокий. Выражаю вам огромную признательность за преданность делу. Желаю счастья, крепкого здоровья, пусть в ваших семьях всегда царит уют!».

Завершился прием торжественным награждением. Лучшим работникам сферы ЖКХ вручили почетные грамоты и благодарности Губернатора края. Одному из сотрудников отрасли присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края».