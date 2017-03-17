В Хабаровске ликвидировано подтопление улицы Ухтомского водами речки Правая Березовая. Проблема появилась ещё зимой. Как сообщили в комитете по управлению Железнодорожным районом, речка Правая Березовая начала выходить из берегов ещё зимой. Вода попадала на проезжую часть улицы Ухтомского, создавая опасные ситуации для водителей, а также на земельные участки жителей частного сектора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
В администрацию района поступило множество обращений граждан. Специалисты отдела благоустройства администрации района проверили все коммуникации в районе улиц Ленинградской – Синельникова — Батуевской ветки и выяснили, что причинами подтопления стали три перемерзшие водопропускные трубы и несанкционированные сбросы, предположительно, жителей частного сектора.
Кроме того, было обнаружено, что владельцы некоторых частных домов по улице Ухтомского возвели постройки в прибрежной зоне, установив их практически в русле реки. Хотя по закону это является «полосой общего пользования». Для того чтобы ликвидировать подтопление, специалисты предприятий благоустройства, а также МУП «Водоканал» прочистили водоотводные трубы от снега и наледи, саму дорогу привели в первоначальное состояние. В настоящее время проводится анализ воды, проходящей через водопропускные трубы, с целью установить точную причину и виновников того, что речка Правая Березовая вышла из берегов.
Эта запись была опубликована 17.03.2017в 19:57. В рубриках: Общество.
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