В Хабаровске награждены победители конкурса «Лучший зимний двор, лучший фасад». Церемония прошла в администрации города. В номинации «Лучший зимний двор» благодарственными письмами и денежными премиями в размере 55 тысяч рублей за первое место отмечены ООО «Жилищная инициатива» за оформление двора по улице Ленина, 41; инициативная группа жильцов дома по улице Джамбула, 25 и ООО «Жилсервис» — за двор по улице Профессора Даниловского, 19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За второе место благодарностями и денежными премиями в 35 тысяч рублей награждены три управляющие компании, и за третье – четыре организации, каждая получила по 25 тысяч рублей в качестве приза. Лучший фасад дома конкурсное жюри обнаружила на улице Малиновского, 39. ООО «ДВ-Союз» присужден денежный приз в размере 40 тысяч рублей.

Второе и третье места разделили между собой четыре жилищные организации – по 20 и 10 тысяч рублей соответственно. Награды победителям вручил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов: «Хорошо работать в коллективе людей, которые неравнодушны к окружающим. Каждый год мы видим, как жители и работники управляющих компаний украшают дворы к новогодним праздникам – всё делается с любовью, с выдумкой. Я благодарю вас за эту работу, желаю новых успехов. Уверен, что вы так же активно будете принимать участие и в следующих конкурсах».