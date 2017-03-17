Идеи молодёжных бизнес-проектов ждут в администрации Хабаровска. В мэрии продолжает прием заявок на конкурс среди начинающих предпринимателей. На развитие своей деятельности молодые бизнесмены могут получить финансовую помощь от муниципалитета. Участниками конкурса «Молодёжный бизнес-проект» могут стать горожане в возрасте до 35 лет. Это молодые люди, которые ведут малый и средний бизнес, студенты образовательных учреждений, слушатели курсов по основам предпринимательства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В конкурсе заявлено две номинации: предоставление услуг населению и производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. «Заявки продолжают поступать. Например, есть участник, который предложил проект детского робоклуба. Ожидаем, что в конкурсе примут участие производственники и те, кто оказывает услуги населению.

Студенты вузов могут представить инновационные проекты, разработки в сфере IT-технологий. Конкурс – отличная возможность стартовать, «раскрутить» свой бизнес, заявить о своем проекте и получить денежную поддержку от администрации», — рассказал главный специалист управления по делам молодёжи и социальным вопросам мэрии Семён Язков. Комиссия оценит проекты по нескольким критериям. Будет учитываться сумма уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды, среднемесячная заработная плата, количество созданных рабочих мест, благотворительная деятельность и участие в спонсорских мероприятиях.

Отдельно комиссия отметит инновационный подход и социальную значимость представленных проектов. Победители в разных категориях участников получат на реализацию своей идеи 50 и 90 тысяч рублей. Приём документов продлится по 5 апреля. Заявки на участие нужно подавать в управление по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города по адресу ул. Ленинградская, 30 кабинет 206. Подробная информация по телефону 40-89-94.