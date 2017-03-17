Хабаровск присоединится к Всемирному дню здоровья. Всю неделю с 1 по 7 апреля в городе будут проходить оздоровительные акции, дни открытых дверей в медучреждениях и спортивные соревнования. Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения. День здоровья каждый год посвящён определённой теме. В 2017 году медики решили обратить внимание людей к проблемам стресса и депрессии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«У нас будет более обширная тематика. Мы задействуем все образовательные учреждения города. Будем проводить работу с детьми и молодёжью. Например, специалисты будут обучать детей сохранению ротовой полости, научат правильно чистить зубы. Традиционно для всех жителей будет проходить зумба, акция «Шаги здоровья». Медицинские работники расскажут о профилактике вредных привычек. Специалисты Роспотребнадзора расскажут о рациональном питании», — рассказал главный специалист управления здравоохранения мэрии Денис Дубина.

Как отметили в профильном управлении, акции будут проходить в разных районах города, чтобы охватить как можно больше населения. В рамках Всемирного дня здоровья врачи проведут лекции и консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, остеохондроза и других заболеваний.