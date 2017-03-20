В Хабаровске отметили день работников бытового обслуживания. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на третье воскресенье марта. Концерт по этому случаю прошел в стенах Городского дворца культуры. В холле мастера организаций бытового обслуживания устроили различные мастер-классы. Так, все желающие могли обзавестись новой прической, временной татуировкой или рисунком на теле, а также необычной фотокарточкой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В ходе концерта стали известны имена победителей городского конкурса на предприятие лучшего бытового обслуживания. Комиссия обследовала 28 организаций, которые подали заявки на участие. В номинации «Лучший салон красоты» победу праздновали работники компании «Тренд». Выбрали лучших и среди парикмахерских города. Так, максимальное количество баллов в этой номинации получила команда компании «Ангел Арт». Первое место в номинации «Лучшая мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий» завоевал ИП Гонитель Сергей Викторович.

Среди «Ателье по ремонту и пошиву» лучшим жюри конкурса признало ООО «Дом быта». Все призеры получили почетные грамоты и памятные подарки. С поздравлением на сцену вышел начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Олег Тен. «Администрация Хабаровска поздравляет работников бытового обслуживания населения с профессиональным праздником.

Эта отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии Хабаровска и в жизни каждого жителя города. В настоящее время на территории города работает 1349 предприятий бытового обслуживания. На которых трудятся свыше 8 тысяч специалистов. Это парикмахеры, портные, ювелиры, фотографы, мастера по ремонту радиотехники, обуви, мебели, бытовой техники, автомобилей и другие. Все эти специалисты – высококвалифицированные, внимательные и отзывчивые профессионалы, которые дарят людям добро и радость.

От их уровня мастерства и культуры обслуживания зависит наше настроение. Желаю всем работникам службы быта воплощения идей, творческих и жизненных планов. Крепкого здоровья, счастья, удачи. С праздником!», — сказал Олег Тен. По словам специалистов управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска, лидирующие позиции из всех 1349 предприятий бытового обслуживания занимают парикмахерские и салоны красоты. Их в городе 403. Следом идут автосервисы, которых в Хабаровске насчитывается 263. Тройку лидеров замыкают ателье по пошиву и ремонту одежды – 80 организаций.