До конца мая жители смогут внести предложения по благоустройству дворов

В Правительстве края состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Совещание с руководителями органов краевой и муниципальной власти, представителями политических партий, общественных организаций провел вице-губернатор региона Сергей Щетнёв. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили на комиссии, уже в конце марта жителям края представят все запланированные мероприятия федерального проекта «Городская среда». С его помощью в ближайшее время можно будет привести в порядок сотни дворов. Не позднее 1 апреля муниципалитеты подготовят и выложат для публичного обсуждения предварительные программы по благоустройству территорий. В них укажут перечень работ, сроки их выполнения, порядок участие граждан, другие ключевые моменты. Ознакомиться с проектами можно будет на сайтах самих муниципальных образований, а также на главном информационном портале краевого министерства ЖКХ.

«Как только муниципальные власти разместят проекты своих программ, люди смогут вносить предложения, — отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин. – Для этого желательно заранее оценить свой двор, подумать, что из элементов благоустройства вы бы хотели построить в первую очередь. Проще всего это сделать, если разработать примерный чертеж. Впоследствии его можно будет передать в администрацию поселения для включения в программу. Окончательные варианты, куда войдут предложения жителей, утвердят к 25 мая».

Вице-губернатор Сергей Щетнёв обратил внимание, что очень важно заранее увязать все мероприятия в рамках проекта «Городская среда» с текущими планами капитального ремонта инженерных коммуникаций. Если этого не сделать, то может возникнуть ситуация, когда в отремонтированном дворе придется заново начинать строительство. Также Сергей Щетнёв поручил организовать жесткий отбор подрядчиков и контроль за качеством выполненных работ. В этом, по мнению вице-губернатора, властям поможет общественность.

«Ключевая мысль проекта состоит в том, что именно жильцы предложат новые решения, которые в будущем позволят изменить облик городов и поселков. Уверен, что граждане окажут всестороннее содействие и включатся в проект. Ведь впервые федеральные власти готовы профинансировать работы, которые находятся в непосредственном ведении муниципалитетов», — сказал Сергей Щетнёв.

Напомним, важность вопросов благоустройства территорий отметил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать мнение граждан при составлении перечня работ по созданию комфортной городской среды.

Приоритетный федеральный проект рассчитан до 2022 года. Он должен стать новым этапом в решении вопросов благоустройства. В этом году из федерального бюджета региону предоставят 233,5 млн рублей. На условиях софинансирования край добавит к ним еще 74 миллиона рублей, что позволит приступить к работам.

Активное участие в реализации проекта примут депутаты политической партии «Единая Россия», представители движения «ОНФ», общественники.