Уху по рецепту Губернатора края смогут попробовать более 10 тысяч человек

В Хабаровском крае продолжается подготовка к выставке-ярмарке «Наш выбор 27», которая пройдет на краевой набережной 24-25 июня.

Планируется, что в мероприятии примут участие большинство краевых производителей, всего в регионе их около 300. Для них построят стилизованный торговый городок, где будут представлены местные товары с логотипом Народного проекта «Наш выбор 27». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, выставка-ярмарка будет проводиться ежегодно и может стать новым брендом региона. Главная ее особенность — хорошие скидки, которые предоставят производители продуктов питания для местных жителей и гостей краевой столицы. Цены будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях.

«Кроме того, мероприятие позволит привлечь российских и иностранных туристов, которые также смогут отведать Амурской ухи по особому рецепту Губернатора. Блюдо приготовят в расчете на 10-12 тысяч гостей, что может попасть в книгу Рекордов России. Для этого понадобится около двух тонн рыбы. Она будет разной. Это и сазан, таймень, ленок, некоторые другие виды. Для этого мероприятия уже готов котел объемом 2,3 тысячи литров», — отмечает председатель комитета Николай Крецу.

Для гостей выставки-ярмарки организуют большую праздничную программу с выступлением творческих коллективов. Будут выделены тематические развлекательные зоны. Также пройдут мастер-классы, конкурсы от ведущих рестораторов региона. Все павильоны оформят в едином стиле с использованием символики Народного проекта «Наш выбор 27». Свои достижения представят не только производители продовольствия, но и предприятия общественного питания, бытового обслуживания, ведущие рестораны региона, которые продемонстрируют новые направления стрит-фуда, организуют зоны фуд-кортов.

Как подчеркнул Николай Крецу, по масштабам выставка-ярмарка может стать крупнейшей в Хабаровском крае. Ранее подобное событие, которое получило название Приамурской выставки, в регионе прошло в начале XX.

«Мы, дальневосточники, должны возродить традицию проведения Приамурской выставки, поддержав местного производителя», — сказал Николай Крецу.

Отметим, что выставка Приамурского края прошла в Хабаровске в 1913 году. Для ее проведения на 26 гектарах современного парка Динамо организовали масштабную стройку экспозиционных павильонов в разных архитектурных стилях. Их появилось около 40, а для удобства организаторы проложили узкоколейную железную дорогу, чтобы купцы, промышленники и земледельцы могли беспрепятственно завозить свою продукцию. На выставке, которая продемонстрировала передовые достижения Приамурского края того времени, можно было приобрести не только местные, но и зарубежные товары из Китая, Японии, США.