Границы морского порта Ванино будут расширены на территорию бухты Мучке

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении границ морского порта Ванино. Такое решение принято в связи с реализацией крупного инвестиционного проекта по строительству угольного терминала мощностью до 24 млн тонн в год. Об этом сообщает ТАСС.

Минтрансу России предписано в 6-месячный срок подготовить документ о расширении границ порта. Новый терминал будет построен в бухте Мучке в Ванинском районе, на который распространяется режим Свободного порта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В состав терминала войдут два причала для отгрузки угля, участок с причалом портового флота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнёрства между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Саха (Якутская) транспортная компания». Общая стоимость строительства 25,5 мрд рублей, в том числе за счёт средств

внебюджетных источников — 24, 4 млрд рублей и за счёт средств федерального бюджета — 1,1 млрд рублей. Сроки строительства — 2018-2021 годы.

«Расширение границ порта будет способствовать развитию портовой инфраструктуры Хабаровского края, созданию дополнительных рабочих мест, а также развитию рынка российского угля и увеличению объёма его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении на сайте Правительства России.

Инвестор проекта — компания «Колмар», которая предоставит до 30% собственных средств в качестве инвестиций в строительство. Предполагается также привлечение средств Государственной транспортной лизинговой компании и Фонда развития Дальнего Востока.

Проект будет реализован в два этапа: до 2019 года будут построены терминал по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год, на втором этапе (к 2021 году) мощности будут увеличены до 24 млн тонн. Сейчас завершены проектные работы, получены разрешения на строительство, введен в эксплуатацию комплекс служебного жилья, ведется строительство внешней железнодорожной и энергетической инфраструктуры.