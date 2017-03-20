Губернатор Вячеслав Шпорт поручил завершить отопительный период в срок

Сегодня на аппаратном совещании в Правительстве края обсудили итоги работы топливо-энергетического комплекса и ЖКХ в зимнее время. Заседание провел Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в 2016 году на проведение ремонтных работ и обеспечение топливом из всех источников было направлено 21,5 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей пошли на подготовку объектов ЖКХ. Эти средства позволили выполнить капитальный ремонт 19 ед. основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. В общей сложности приведено в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей. На объектах ЖКХ отремонтировано 123 дизель-генератора, 661 трансформаторная подстанция, 59,3 км тепловых сетей, 43,9 км водопровода, 10 км канализационных и 404 км электрических сетей.

Что касается топлива, то, по словам Анатолия Литвинчука, сделанные в прошлом году запасы обеспечивают заданные режимы работы теплоэлектростанций. В прошлом году на объекты энергетики всего было поставлено 2,2 млн тонн угля и 2 млрд. м3 природного газа. На коммунальные котельные и дизельные электростанции поступило 200,4 тыс. тонн угля и 63,1 тыс. тонн нефтепродуктов. В районы с ограниченными сроками навигации завезли 21,3 тыс. тонн угля и 24,2 тыс. тонн нефтепродуктов.

«Общая стоимость отгруженного топлива составила 18,8 млрд рублей, — пояснил Анатолий Литвинчук. – В том числе для объектов «большой» энергетики — 15,8 млрд рублей. Для коммунальной энергетики — 3 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей для северных районов. Для предупреждения и ликвидации ЧС создан краевой финансовый резерв в размере 60 млн рублей. Запас материальных ресурсов сегодня оценивается в 773,6 млн рублей. Для предупреждения и ликвидации ЧП на объектах ЖКХ зарезервировано 116,9 млн. рублей».

Вячеслав Шпорт поручил завершить отопительный период в установленные сроки и без сбоев. Как отметил глава региона, в настоящее время для сферы ТЭК и ЖКХ — это вопрос номер один.

«В целом, зима прошла без серьезных происшествий. Важно доработать последние месяцы также спокойно. Началась подготовка к следующему отопительному периоду, предстоит много работы. Необходимо сконцентрироваться, чтобы предоставить все услуги населению в полном объеме».

Напомним, что отопительный период в Хабаровском крае будет завершаться в несколько этапов. В южных районах подача тепла прекратится в апреле-мае. Примерно в это же время отключат батареи в домах центральной части региона. На севере, где температурный фон значительно ниже, отапливать закончат не раньше июня.