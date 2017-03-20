Россиян привлекут на Дальний Восток льготной ипотекой

Дальний Восток остаётся самым незаселённым федеральным округом — с плотностью населения в среднем один человек на квадратный километр. В ближайший год там появится не менее 20 тысяч новых вакансий, закрыть которые своими силами субъекты ДФО просто не смогут. Льготная ипотека, по мнению экспертов, поможет не только сохранить на Дальнем Востоке местную молодёжь, но и привлечь «свежую кровь».

Сейчас в округе проживает 6,2 миллиона человек, что составляет 4,2 процента населения России, сообщил на «правительственном часе» в Госдуме министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. С рождаемостью в ДФО ситуация неплохая: естественный прирост отмечается в пяти из девяти дальневосточных субъектов. Кроме того, отток населения по сравнению с 2015 годом сократился в два раза. «Но говорить о серьёзных демографических успехах рано, — сказала в пресс-центре «Парламентской газеты» зампредседателя Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева. — Главная задача — обеспечить приток граждан на дальневосточную землю, а вот с этим пока есть проблемы».

Шутка ли: по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на одного безработного в округе приходится четыре вакансии. Поэтому любой приезжий здесь станет желанным гостем.

С перечнем вакансий молодёжь может ознакомиться на сайте агентства, рассказал начальник отдела демографического развития организации Иван Ефимов. Подумать есть над чем: многие специальности не требуют высшего образования (автомеханик, косметолог, сантехник и так далее), а при переезде обещают меры поддержки, в том числе оплату стоимости проезда и единовременное пособие. «Все эти данные есть на сайте агентства, нужно выбрать интересующий регион, меры поддержки и вакансию», — пояснила зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

ПРАВДА, О ВОЗМОЖНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДФО, ЗНАЮТ НЕ ВСЕ РОССИЯНЕ, КОНСТАТИРУЕТ ЧЛЕН ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ БОРИС ГЛАДКИХ. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СТОИТ ОСВЕЩАТЬ ШИРЕ.

К примеру, молодая семья в Якутии может получить субсидию на приобретение жилья в размере 30 — 35 процентов от его стоимости. Именно улучшение жилищных условий эксперты считают главным в вопросе переезда молодёжи в ДФО. «В проект Концепции демографической политики на Дальнем Востоке, которая находится на стадии согласовании в Правительстве, вошли предложения Молодёжного парламента по созданию льготного ипотечного кредитования для молодых семей: ожидается, что ставка будет снижена на пять процентных пунктов», — отметила Мария Воропаева.

Есть и другие инициативы по доступному жилью на Дальнем Востоке — понижать ипотечную ставку в зависимости от числа детей в молодой семье (такой запрос в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предлагает направить Иван Ефимов) и привязать ставку к средней зарплате молодёжи в ДФО, сообщил член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Новиков.

Переселенцам обещают самореализацию

Привлечь россиян на Дальний Восток должны и беспрецедентные условия: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, «дальневосточный гектар», господдержка инвестиционных проектов, полагает замдиректора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства по развитию Дальнего Востока Марияна Керчелаева. «Правда, о возможностях, которые предоставляет ДФО, знают не все россияне, — констатирует член думского Комитета по энергетике Борис Гладких. — Меры поддержки стоит освещать шире, возможно, необходимо ввести стандарт донесения такой информации в регионы».

Другой аспект — развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке: если в больших городах эта проблема стоит не так остро, то в сёлах порой нет ни школ, ни детских садов. «Мы предлагаем также развивать систему допобразования в таких населённых пунктах и оказывать адресную поддержку жителям сельской местности», — говорит член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Анатолий Тихомиров.

Наконец, переезду на Дальний Восток мешает и самый очевидный фактор — стоимость авиабилетов. «Без дотирования внутрирегиональных авиаперевозок эту ситуацию не исправить», — считает член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.

Молодёжи из числа переселенцев обещают не только трудовую занятость, но и активное вовлечение в решение её проблем: сейчас ДФО является единственным округом, где в каждом субъекте созданы молодёжные парламенты. Причём в Магаданской и Еврейской автономной областях они обладают правом законодательной инициативы.